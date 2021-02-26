У Чорнобильській зоні зберігатимуть радіоактивні відходи з Росії: повертають після переробки

Джерело:Екополітика
У Чорнобильській зоні готуються до зберігання відходів з українських станцій, які перероблюють в Росії. Відпрацьоване ядерне паливо привозитимуть назад.
Це передбачено угодою між урядами України та РФ, яка була підписана ще у 1993 році.
Читайте також Школярі з прифронтової зони погралися у депутатів у Київраді: фото
Представники Державного агентства з управління зоною відчуження сподіваються, що на весні відбудуться тендери на будівництво сховища.
В березні почнемо відкривати тендерні пропозиції, на початку літа оголосимо переможця і почнемо укладати угоди,
– сказав перший заступник голови Агенства Андрій Пляцко.
Він також додав, що сховище буде приймати оскловані високоактивні радіоактивні відходи.
Агентство ще у квітні минулого року затвердило проєкт будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, які будуть повертати з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій.
Сховище гарантуватиме радіаційну безпеку, запевняють посадовці. Воно буде розраховане на 100 років.