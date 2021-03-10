У Чорнобильській зоні живуть неймовірні коні Пржевальського: фото

У Чорнобильській зоні помітили чудових коней Пржевальського. Фотографу вдалося зробити гарні кадри.

Світлини коней показали у фейсбуці на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Автор фотографій Станіслав Гуменюк.

Що відомо про коней Пржевальського

Коні Пржевальського це підвид дикого коня, названий на честь свого першовідкривача – мандрівника Миколи Пржевальського. У 20-му столітті був винищений у природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулося його повернення у природу.

Наразі це єдиний вид диких коней, що існує на волі, а також єдиний представник ряду коней у дикій фауні України.