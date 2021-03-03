Дарницький міст у Києві обіцяють добудувати вже у 2021 році: УЗ домовилась з Укравтодором
Дарницький міст добудують у 2021 році / 24 канал
Укравтодор та Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці. Роботи розпочнуться вже влітку 2021 року.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Завершити будівництво планують до кінця 2021 року. На мосту необхідно завершити роботи з освітлення та з'їзди на лівому березі Дніпра.
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Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко знову нагадав, що Укравтодор готовий у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проєкт зі свого балансу.
Передісторія
- Укравтодор має можливість завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту швидше за київську владу, для завершення будівництва мосту, усіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт.
- Раніше Державна служба автомобільних доріг Укравтодор офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.
- Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію Укравтодору добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проєкти.
- Раніше сайт 24 каналу писав про те, що мер столиці Віталій Кличко різко пояснив Офісу президента чому не можуть добудувати Дарницький міст. Заяви Кирила Тимошенка мер назвав "недолугими".
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