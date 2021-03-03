Укравтодор та Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці. Роботи розпочнуться вже влітку 2021 року.

Завершити будівництво планують до кінця 2021 року. На мосту необхідно завершити роботи з освітлення та з'їзди на лівому березі Дніпра.

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Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко знову нагадав, що Укравтодор готовий у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проєкт зі свого балансу.

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