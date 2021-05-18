Хлопець, якому лише 14 років, навіть не чинив опору, а просто різко попросив, аби поліцейський був з ним не таким грубим. Втім, у відповідь юнак отримав по голові. У цей час він був у наручниках.
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Вони гучно слухали музику й начебто заважали чоловіку, який косив траву у цьому районі. Він представився співробітником станції та наказав вимкнути колонку, але підлітки відмовилися.
Зав'язалася перепалка, чоловік начебто почав погрожувати облити їх бензином та підпалити, вирвав колонку і сумку з особистими речами у 14-річної дівчини, а хлопця закрив у своїй машині та викликав поліцію.
Поліцейські, які прибули на виклик, поставили хлопців до стіни й обшукали.
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В поліції повідомили, що розпочато службове розслідування.