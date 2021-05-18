Надів наручники й дав по потилиці: у Києві поліцейський грубо обшукав юнака

У Києві на вулиці Вишгородська, 15 травня, стався інцидент. Поліція затримала підлітків – одному дали по потилиці, під час обшуку.

Хлопець, якому лише 14 років, навіть не чинив опору, а просто різко попросив, аби поліцейський був з ним не таким грубим. Втім, у відповідь юнак отримав по голові. У цей час він був у наручниках.

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Чому затримали хлопців

Вони гучно слухали музику й начебто заважали чоловіку, який косив траву у цьому районі. Він представився співробітником станції та наказав вимкнути колонку, але підлітки відмовилися.

Зав'язалася перепалка, чоловік начебто почав погрожувати облити їх бензином та підпалити, вирвав колонку і сумку з особистими речами у 14-річної дівчини, а хлопця закрив у своїй машині та викликав поліцію.

Поліцейські, які прибули на виклик, поставили хлопців до стіни й обшукали.

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В поліції повідомили, що розпочато службове розслідування.

До речі! Поліцейським заборонено застосовувати фізичну силу, зброю і спецзасоби до неповнолітніх, вагітних жінок і людей похилого віку без видимої загрози життю або здоров'ю правоохоронця чи людям довкола.