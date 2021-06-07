Давній знайомий напідпитку: нові деталі нападу на власницю квартири у Києві

У Києві чоловік заліз через вікно у квартиру на 9 поверсі. Зловмисник взяв у заручницю власницю помешкання. Згодом виявилось, що це був давній знайомий жінки.

Жінка розповіла, як все відбувалось. Чоловік вискочив на балкон через вікно під'їзду, поки власниця спала.

До теми У Києві чоловік пробрався у квартиру та взяв у заручниці власницю: фото, відео

Зловмисник погрожував ножем

Чоловік пробрався до квартири та утримував жінку кілька годин із ножем біля горла. За словами потерпілої, поліція боялась штурмом брати квартиру, бо зловмисник погрожував вбити її та вистрибнути у вікно.

Чоловік раніше вже приходив до квартири

Сусіди кажуть, що чоловік раніше часто навідувався до цієї квартири. Сама власниця теж це підтверджує, однак наголошує, що він був дуже п’яним і поводився неадекватно.

Людина у стані алкогольного сп’яніння. Він був неадекватний. Окрім погроз життю, більше нічого…Я не була схильна до діалогу, дуже перелякана була,

– розповіла власниця квартири.

Зрештою, зловмисника затримали. Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Що ще відомо про напад