Зареєстрували незаконну будівлю на території Лаври: у ДБР пояснили обшуки в КМДА

Посадовцям Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменту з питань реєстрації КМДА інкримінують службову недбалість та зловживання впливом. Вони, за даними слідства, ніяк не перешкоджали незаконному будівництву в центрі Києва.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, чергові обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації були пов'язані з будівництвом житлового комплексу у зоні Києво-Печерської Лаври.

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Слідчі стверджують, що забудовник мав право побудувати приміщення з лише 4 поверхами, але зробив будівлю шестиповерховою.

Не зупинили та зареєстрували



Замість 4-поверхового будинку біля Лаври побудували трошки більший / Фото ДБР

Правоохоронці кажуть, що посадовці Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю мали зупинити незаконне будівництво, але не зробили цього.

Їх колеги в Департаменті з питань реєстрації при цьому зареєстрували право власності забудовника.

Чи знайшли детективи ДБР під час слідчих дій докази вчинення злочину, невідомо.

Діяння посадовців кваліфікували як зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Також у Державному бюро розслідувань кажуть про службову недбалість. Якщо фігурантів справи визнають винним, їх можуть покарати ув'язненням на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Дивіться відео з обшуків у Департаменті реєстрації КМДА: