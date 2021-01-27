У Києві забудовнику й ексчиновнику КМДА Андрію Вавришу ДБР вручила підозру. Справа стосується будівництва багатоповерхівки в Борисполі. Про це він повідомив сам, написавши саркастичний пост у фейсбуці.

Джерело: фейсбук Андрія Вавриша

За його словами, він став підозрюваним у справі, яка стосується будівництва житлового комплексу "Альта-Град" в Борисполі під Києвом. У 2006 році він був міноритарним власником компанії, яка почала будівництво ЖК, але проект зупинили. Вже в 2016 році будівництво відновили за допомогою інвесторів, і жодна з сторін не заявляла про порушені права.

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Він не уточнив, за якою статтею йому оголошено підозру. Але вважає слідство проти нього політичним переслідуванням.

ДБР та Вавриш

Варто підкреслити, що ДБР розслідує лише справи у яких фігурують вищі посадові особи, судді, працівники правоохоронних органів і ті, хто скоїв військові злочини. Андрій Вавриш на теперішній час представляє приватний бізнес, хоча раніше він працював в КМДА заступником директора департаменту містобудування та архітектури.

Хто такий Андрій Вавриш? Колишній чиновник Київської міської державної адміністрації. У 2010—2015 роках — заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації, начальник Служби містобудівного кадастру Києва. Тепер він бізнесмен-забудовник, співвласник компанії Saga Development, фігурант журналістських розслідувань про незаконну забудову Києва та друг ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

Це вже не вперше Вавриша "турбує" ДБР стосовно його забудов у Києві. Минулого літа в офіс компанії SAGA Development завітали з обшуком. Бюро цікавилося забудовою на ділянці Національної академії внутрішніх справ.

Минулого року журналісти проекту "Схеми" випустили сюжет, в якому зафіксували, що Вавриш відвідував Офіс президента.

В самому Офісі не розкривали інформацію про відвідувачів, всупереч обіцянкам. Ймовірно, що Вавриш зустрічався там зі своїм другом Андрієм Богданом, який працював главою ОП.

В ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Бондан розсварився із Зеленським через Вавриша.

Раніше сайт 24 каналу писав про інше скандальне будівництво Вавриша – будинок в самісінькому історичному центрі Києва – на Сагайдачного, 18, Він з’явився як діловий центр (офіційно), проте у будинку продають й елітне житло – що є порушенням закону.