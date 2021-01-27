ДБР вручило підозру київському забудовнику Андрію Вавришу: він близький друг Андрія Богдана

У Києві забудовнику й ексчиновнику КМДА Андрію Вавришу ДБР вручила підозру. Справа стосується будівництва багатоповерхівки в Борисполі. Про це повідомив сам забудовник, написавши саркастичний пост у фейсбуці.
Джерело: фейсбук Андрія Вавриша
За словами Вавриша, він став підозрюваним у справі, яка стосується будівництва житлового комплексу "Альта-Град" в Борисполі під Києвом. У 2006 році він був міноритарним власником компанії, яка почала будівництво ЖК, але проєкт зупинили. Вже в 2016 році будівництво відновили за допомогою інвесторів, і жодна з сторін не заявляла про порушені права.
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Вавриш не уточнив, за якою статтею йому оголошено підозру. Але вважає слідство проти нього політичним переслідуванням.
Варто підкреслити, що ДБР розслідує лише справи у яких фігурують вищі посадові особи, судді, працівники правоохоронних органів і ті, хто скоїв військові злочини. Андрій Вавриш на теперішній час представляє приватний бізнес, хоча раніше він працював в КМДА заступником директора департаменту містобудування та архітектури.
Це вже не вперше Вавриша "турбує" ДБР стосовно його забудов у Києві. Минулого літа в офіс компанії SAGA Development завітали з обшуком. Бюро цікавилося забудовою на ділянці Національної академії внутрішніх справ.
Раніше сайт 24 каналу писав про інше скандальне будівництво Вавриша – будинок в самісінькому історичному центрі Києва – на Сагайдачного, 18, Він з’явився як діловий центр (офіційно), проте у будинку продають й елітне житло – що є порушенням закону.