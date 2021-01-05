Де у Києві будуть сезонні ярмарки у перший тиждень нового року: список
Де у столиці відбудуться ярмарки / 24 канал
У Києві на цьому тижні з 5 по 10 січня відбудуться сезонні ярмарки. Сайт 24 каналу розповідає, де можна відвідати такі заходи.
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА надали список адрес. Чиновники обіцяють, що ярмарки відбудуться з дотриманням необхідних карантинних заходів.
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З 8 січня 2021 в Україні має запрацювати тритижневий локдаун, але він не має стати на заваді ярмаркам. Принаймі у розкладі жодних зауважень з цього приводу.
Де у Києві на цьому тижні відбудуться сезонні ярмарки
5 січня (вівторок)
- Дніпровський район – вулиця Івана Микитенка, 21 – 27;
- Подільський район – вулиця Юрківська, 25;
- Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
6 січня (середа)
- Голосіївський район – Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);
- Дарницький район – вулиця Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район – проспект Соборності, 2 – 20;
- Подільський район – проспект Правди, 5 – 11;
- Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;
8 січня (п’ятниця)
- Дарницький район – вулиця Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район – вулиця Гродненська, 1/35-17-А;
- Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;
- 9 січня (субота)
- Оболонський район – вулиця Йорданська, 1-9;
10 січня (неділя)
- Дніпровський район – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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