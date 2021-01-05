У Києві на цьому тижні з 5 по 10 січня відбудуться сезонні ярмарки. Сайт 24 каналу розповідає, де можна відвідати такі заходи.

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА надали список адрес. Чиновники обіцяють, що ярмарки відбудуться з дотриманням необхідних карантинних заходів.

Читайте також У Києві новий 2021 рік розпочався з температурних рекордів

З 8 січня 2021 в Україні має запрацювати тритижневий локдаун, але він не має стати на заваді ярмаркам. Принаймі у розкладі жодних зауважень з цього приводу.

Де у Києві на цьому тижні відбудуться сезонні ярмарки

5 січня (вівторок)

Дніпровський район – вулиця Івана Микитенка, 21 – 27;

Подільський район – вулиця Юрківська, 25;

Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;

6 січня (середа)

Голосіївський район – Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);

Дарницький район – вулиця Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район – проспект Соборності, 2 – 20;

Подільський район – проспект Правди, 5 – 11;

Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;

8 січня (п’ятниця)

Дарницький район – вулиця Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район – вулиця Гродненська, 1/35-17-А;

Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;

9 січня (субота)

Оболонський район – вулиця Йорданська, 1-9;

10 січня (неділя)