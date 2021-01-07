Де у Києві можна побачити різдвяну коляду: цікаві події
У Києві через пандемію коронавірусу відмовились від масових святкувань на Різдво 7 січня, але все-таки гості столиці, а також кияни мають можливість побачити справжню традиційну коляду – в музеї Пирогів та на Поштовій площі.
У ці локації завітають справжні колядники. Про це повідомляє "Вечірній Київ".
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Коляда завітає у музей Пирогів
З 12:00 години 7 січня по вулицях музейної Наддніпрянщини (Пирогів) розійдуться гурти колядників із різдвяними зірками та веселі ватаги з вертепними дійствами.
Кожен, хто завітає у музей може стати частиною яскравого святкування.
Традиційно в одній із хат Наддніпрянщини ви побачите головні традиційні атрибути українського Різдва – дідухи та павуки.
Концертна програма за участю колядницьких гуртів та вертепів розпочнеться на сцені Співочого поля музею з 13:00.
Також гостей чекають різноманітні народні забави. Розважальна частина триватиме з 13:00 до 15:00. На святкуванні Різдва ви зможете пригоститися стравами української кухні.
Коляда на Поштовій
Музей на Поштовій площі за підтримки Громадського руху "Почайна" організував для вас святкування в унікальній компанії.
В музей завітає легендарна Київська Коляда, щоб разом заспівати колядки, обмінятися віншуваннями і благословіннями "на весь рік і весь призначений вік".
Крім того, на свято в гостях у Музею буде унікальний проєкт "Герої козацької України" — серія портретів видатних гетьманів України, і його авторка Наталя Павлусенко.
Це не просто портрети, а історична реконструкція справжнього вигляду видатних українських діячів, зроблена мисткинею разом з істориками та фахівцями заради повернення справжньої історії України,
– зазначають організатори.
У всіх охочих взяти участь у святкуванні буде можливість познайомитись з просвітницько-мистецьким проєктом і дізнатися про історію його створення від самої авторки, і звичайно ж відвідати унікальну пам’ятку археології та її експозицію.
Початок о 14:00. Зустріч на головному вході, напроти фунікулера, поряд з входом до Церкви Різдва Христового.
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