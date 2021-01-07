У Києві через пандемію коронавірусу відмовились від масових святкувань на Різдво 7 січня, але все-таки гості столиці, а також кияни мають можливість побачити справжню традиційну коляду – в музеї Пирогів та на Поштовій площі.

У ці локації завітають справжні колядники. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

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Коляда завітає у музей Пирогів

З 12:00 години 7 січня по вулицях музейної Наддніпрянщини (Пирогів) розійдуться гурти колядників із різдвяними зірками та веселі ватаги з вертепними дійствами.

Кожен, хто завітає у музей може стати частиною яскравого святкування.

Традиційно в одній із хат Наддніпрянщини ви побачите головні традиційні атрибути українського Різдва – дідухи та павуки.

Концертна програма за участю колядницьких гуртів та вертепів розпочнеться на сцені Співочого поля музею з 13:00.

Також гостей чекають різноманітні народні забави. Розважальна частина триватиме з 13:00 до 15:00. На святкуванні Різдва ви зможете пригоститися стравами української кухні.

Не забувайте дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції!

Коляда на Поштовій

Музей на Поштовій площі за підтримки Громадського руху "Почайна" організував для вас святкування в унікальній компанії.

В музей завітає легендарна Київська Коляда, щоб разом заспівати колядки, обмінятися віншуваннями і благословіннями "на весь рік і весь призначений вік".

Крім того, на свято в гостях у Музею буде унікальний проєкт "Герої козацької України" — серія портретів видатних гетьманів України, і його авторка Наталя Павлусенко.

Це не просто портрети, а історична реконструкція справжнього вигляду видатних українських діячів, зроблена мисткинею разом з істориками та фахівцями заради повернення справжньої історії України,

– зазначають організатори.

У всіх охочих взяти участь у святкуванні буде можливість познайомитись з просвітницько-мистецьким проєктом і дізнатися про історію його створення від самої авторки, і звичайно ж відвідати унікальну пам’ятку археології та її експозицію.

Початок о 14:00. Зустріч на головному вході, напроти фунікулера, поряд з входом до Церкви Різдва Христового.