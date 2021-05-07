Квіти японської вишні здатні зачарувати кожного. Особливо якщо дивитися не на одне дерево, а на цілий сад. У Києві такі місця є, і вони користуються шаленою популярністю у тисяч людей, яким подобаються розкішне рожеве цвітіння.

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Саме через те, що кількість бажаючих помилуватися сакурами кожного року лише зростає, влада столиці постійно висаджує нові дерева.

Де у Києві можна подивитись на цвітіння сакур

Парк "Наталка"

У парку на Оболоні, де нещодавно провели капітальний ремонт, вже розквітли понад 30 сакур. Подивитися на них можна на Оболонській набережній.



Сакури в парку "Наталка" / Фото: nashkiev.ua

Парк Дружби народів

Чималу алею сакур висадили у 2017 році в парку Дружби народів. Загальна її довжина – 450 метрів.



Сакура в парку Дружби народів у Києві / Фото vgorode

Парк Кіото

Найбільшою та максимально популярною серед інстаграмниць локацією для фото є парк Кіото. Там вже розквітли сакури з найдовшої в Україні алеї. Її довжина становить 987 метрів.



Сакури в парку Кіото / Фото "Дзеркало тижня"

Площа Івана Франка

Неймовірно затишним місцем для милування рожевими квітами японської вишні є площа Івана Франка, розташована у самісінькому центрі Києва. Безліч киян дуже полюбляють тут фотографуватись, а також просто проводити час за чашкою кави.



Сакура на площі Івана Франка / Фото Наталії Володько

Крім того, подивитись на цвітіння сакур у Києві можна:

у ботанічному саді імені Гришка;

у ботанічному саді імені Фоміна;

у Маріїнському парку;

на Володимирській гірці;

на Пейзажній алеї;

у парку КПІ;

у сквері біля Золотих воріт.





в), на Володимирській гірці, в сквері біля Золотих воріт, в Маріїнському парку, на Пейзажній алеї і в парку КПІ.

Цвітіння сакури в столиці можна побачити в ботсадах ім.Гришка і ім.Фоміна.