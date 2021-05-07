Де у Києві можна побачити цвітіння сакури: фото

У Києві розпочався сезон цвітіння досить рідкісних для нашої країни дерев – сакур. Ці символи Японії дуже полюбилися жителям столиці, як тільки їх почали висаджувати. Оскільки розквітають сакури дуже красиво.
Квіти японської вишні здатні зачарувати кожного. Особливо якщо дивитися не на одне дерево, а на цілий сад. У Києві такі місця є, і вони користуються шаленою популярністю у тисяч людей, яким подобаються розкішне рожеве цвітіння.
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Саме через те, що кількість бажаючих помилуватися сакурами кожного року лише зростає, влада столиці постійно висаджує нові дерева.
Де у Києві можна подивитись на цвітіння сакур
Парк "Наталка"
У парку на Оболоні, де нещодавно провели капітальний ремонт, вже розквітли понад 30 сакур. Подивитися на них можна на Оболонській набережній.
Сакури в парку "Наталка" / Фото: nashkiev.ua
Парк Дружби народів
Чималу алею сакур висадили у 2017 році в парку Дружби народів. Загальна її довжина – 450 метрів.
Сакура в парку Дружби народів у Києві / Фото vgorode
Парк Кіото
Найбільшою та максимально популярною серед інстаграмниць локацією для фото є парк Кіото. Там вже розквітли сакури з найдовшої в Україні алеї. Її довжина становить 987 метрів.
Сакури в парку Кіото / Фото "Дзеркало тижня"
Площа Івана Франка
Неймовірно затишним місцем для милування рожевими квітами японської вишні є площа Івана Франка, розташована у самісінькому центрі Києва. Безліч киян дуже полюбляють тут фотографуватись, а також просто проводити час за чашкою кави.
Сакура на площі Івана Франка / Фото Наталії Володько
Крім того, подивитись на цвітіння сакур у Києві можна:
- у ботанічному саді імені Гришка;
- у ботанічному саді імені Фоміна;
- у Маріїнському парку;
- на Володимирській гірці;
- на Пейзажній алеї;
- у парку КПІ;
- у сквері біля Золотих воріт.
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в), на Володимирській гірці, в сквері біля Золотих воріт, в Маріїнському парку, на Пейзажній алеї і в парку КПІ.
Цвітіння сакури в столиці можна побачити в ботсадах ім.Гришка і ім.Фоміна.