Для того, щоб вже використані новорічні ялинки надалі приносили користь екології Києва, у столиці почнуть роботу 15 локацій для прийому вічнозелених дерев. Їх перероблятимуть на тріску, яку використають для підтримання водного балансу живих ялинок та сосен.

З понеділка до п'ятниці з 1 січня 2021 року з 07:00 до 22:00 у всіх районах Києва можна буде здати новорічні дерева для їх подальшого перероблення. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

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За словами чиновників, традиція хоча б трохи дбати про екологію під час використання живих ялинок для прикрас домівок у Києві стартуватиме вшосте.

Де у Києві можна здати на перероблювання новорічну ялинку

Навесні частинки всіх перероблених дерев розмістять у лунках вічнозелених рослин. Саме так комунальники забезпечать дерева захистом від пересихання чи перегріву ґрунту.

Здати ялинку можна буде безкоштовно.

На пунктах приймання ялинок треба буде дотримуватись карантинних норм – використовувати засоби захисту та зберігати соціальну дистанцію.

Адреси локацій здачі ялинок на утилізацію в Києві: