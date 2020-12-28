Вже з 1 січня у Києві почнуть працювати пункти утилізації новорічних ялинок: адреси
Для того, щоб вже використані новорічні ялинки надалі приносили користь екології Києва, у столиці почнуть роботу 15 локацій для прийому вічнозелених дерев. Їх перероблятимуть на тріску, яку використають для підтримання водного балансу живих ялинок та сосен.
З понеділка до п'ятниці з 1 січня 2021 року з 07:00 до 22:00 у всіх районах Києва можна буде здати новорічні дерева для їх подальшого перероблення. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.
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Де у Києві можна здати на перероблювання новорічну ялинку
Навесні частинки всіх перероблених дерев розмістять у лунках вічнозелених рослин. Саме так комунальники забезпечать дерева захистом від пересихання чи перегріву ґрунту.
Здати ялинку можна буде безкоштовно.
На пунктах приймання ялинок треба буде дотримуватись карантинних норм – використовувати засоби захисту та зберігати соціальну дистанцію.
Адреси локацій здачі ялинок на утилізацію в Києві:
- проспект Голосіївський, 87-Г;
- вулиця Тростянецька, 58-А;
- вулиця Електротехнічна, 26;
- проспект Визволителів, 6;
- проспект Степана Бандери, 26-А;
- вулиця Залізничне шосе, 61;
- вулиця Дмитрівська, 16-А (Подільський район);
- вулиця Жмеринська, 30г;
- вулиця Новопольова, 95 (виробнича база підприємства);
- провулок Герцена, 6;
- Бориспільське шосе, 23 кілометр;
- проспект Броварський, 2а;
- вулиця Радистів, 1-в;
- Микільське лісництво квартал № 35;
- Броварське лісництво, квартал № 72.
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