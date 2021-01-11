Санду їде в Україну: у Києві можуть перекрити рух
В Києві через візит президентки Молдови можуть обмежити рух транспорту / dw
В Україну з офіційним візитом 12 січня прибуде президентка Молдови Майя Санду. Через це у Києві можуть частково перекрити дороги.
Де обмежать рух транспорту
Обмежений рух можливий на дорогах у центральній частині міста. Про це інформує у фейсбуці управління державної охорони.
До речі У Києві після свят 11 січня відновились традиційні затори: онлайн-карта
В управлінні додали, що вони відповідатимуть за безпеку та супровід делегації нової президентки Молдови.
Що відомо про візит Майї Санду
- Це буде її перший офіційний візит в іншу країну на посаді глави держави.
- Президентка Молдови зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим.
- За словами Санду, вона прагне налагодити відносини між Молдовою та Україною, яких фактично не було впродовж останніх 4 років через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.
- У Києві очікують на перезавантаження відносин з Молдовою.
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