У Києві 31 грудня відключатимуть світло у двох районах – Печерському та Голосіївському. У переліку всього 6 вулиць.

Причина відключення – проведення робіт, спрямованих на усунення дефектів трансформаторних підстанцій. Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".

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Де у Києві відключать світло 31 грудня: список

Вулиця Іоана Павла II 4/47, 16

Вулиці Глазунова 3, 4/47,7, 10

Вулиця Раєвського 28

Вулиця Чигоріна 49

Вулиця Антоновича 158/160, 162, 164, 166, 168

Вулиця Малевича 8б, 8бН, 107, 111.

Хороша новина, що світло включать коли прийде темрява – за планом його не буде з 9:00 до 16:00. Тож кияни, які мешкають у цих будинках все-таки не залишаться при свічах у новорічну ніч.