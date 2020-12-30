Свято наближається: де у Києві відключать світло 31 грудня – список вулиць
У Києві на Новий рік відключать сітло / pixabay
У Києві 31 грудня відключатимуть світло у двох районах – Печерському та Голосіївському. У переліку всього 6 вулиць.
Причина відключення – проведення робіт, спрямованих на усунення дефектів трансформаторних підстанцій. Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".
Читайте також Віталій Кличко одягнув маску-бороду Санта Клауса й привітав киян зі святами: відео
Де у Києві відключать світло 31 грудня: список
- Вулиця Іоана Павла II 4/47, 16
- Вулиці Глазунова 3, 4/47,7, 10
- Вулиця Раєвського 28
- Вулиця Чигоріна 49
- Вулиця Антоновича 158/160, 162, 164, 166, 168
- Вулиця Малевича 8б, 8бН, 107, 111.
Хороша новина, що світло включать коли прийде темрява – за планом його не буде з 9:00 до 16:00. Тож кияни, які мешкають у цих будинках все-таки не залишаться при свічах у новорічну ніч.
Поділитися новиною