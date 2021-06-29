Ввечері 29 червня у столиці працюватимуть як приватні фан-зони, так і ті, що організували посадовці. Матч між Україною та командою, завдяки якій наша збірна опинилася у 1/8 фіналу, розпочнеться о 22:00.

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Показуватимуть у фан-зонах й інший матч дня між Англією та Німеччиною.

Де у Києві транслюватимуть гру між Україною та Швецією

Фан-зона на Спортивній площі

Як зазначили у КМДА, підтримати збірну можна буде на Спортивній площі біля ТРЦ Gulliver. Тут транслюватимуть обидва матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.

Окрім перегляду футболу на великому екрані організатори обіцяють вболівальникам також смачну їжу та всілякі активності.

Вхід вільний.

Фан-зона на Полярній

Чималий простір для перегляду футбольних баталій діятиме на вулиці Полярній, 20д. Вболівальники матимуть змогу не тільки насолоджуватися грою збірної, але й самі пограти на невеличкому полі.

Фан-зону обладнали величезним екраном, біля якого встановили зручні пуфи. Також тут працюватиме фудкорт.

Вхід безкоштовний.

Фан-зона для тих, хто подорожує

Окрім спеціальних майданчиків для перегляду надважливого для України матча, футбол транслюватимуть також на залізничних вокзалах Києва. В Укрзалізниці, долучитися до вболівання за збірну зможуть пасажири компанії на Південному та Центральному вокзалах.

Там вже встановили монітори, де всі зможуть спостерігати за грою.

Вхід вільний.