Де у Києві можна орендувати самокати та велосипеди: сервіси та ціни

У Київ прийшла весна й багато хто цікавиться орендою самокатів та велосипедів. На травневі свята такий вид транспорту дозволить не лише безпечно курсувати містом, а й відпочити від буднів.

Пересуватися Києвом у карантин дуже незручно – у громадський транспорт не пропустять, якщо немає спецперепустки, а мандрівка власним автомобілем може завести у великі затори. У такій ситуації справжнім виходом можуть стати самокати або велосипеди. Розповідаємо де їх можна узяти в оренду.

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Оренда самокатів

Bolt

Це не лише таксі, а й сервіс оренди електросамокатів. Bolt з'явився в Україні восени 2019 року. У квітні сервіс оновив цінову політику: знизили вартість розблокування електросамоката з 15 гривень до 9 гривень.

Як скористатися:

завантажити додаток Bolt в App Store або Play Market,

натиснути на іконку в правому верхньому кутку і переключитися в режим самокатів;

орендований самокат треба розблокувати – відсканувати QR-код і оплатити за допомогою банківської карти або сервісу Apple Pay.

Вартість:

ціна розблокування електросамоката – 9 грн.

хвилина поїздки з понеділка по четвер – 1,90 грн.

хвилина поїздки з п'ятниці по неділю – 2,50 грн.

прокат на весь день – 490 грн.

Сайт: bolt.eu

Kiwi

Це чеська компанія, яка надає послуги з прокату електросамокатів в Києві. Вона почала працювати в Україні у вересні 2020 року.

Як скористатися:

завантажити додаток з App Store або Google Play,

зареєструватися,

підв'язати дані карти для оплати послуги,

вибрати найближчий самокат на мапі,

відсканувати QR-код, розміщений на електросамокаті,

почати поїздку.

Вартість:

ціна розблокування електросамоката – 8 грн.

хвилина поїздки з понеділка по четвер – 1,90 грн.

хвилина поїздки з п'ятниці по неділю – 2,50 грн.

мінімальне поповнення гаманця – 200 грн.

Сайт: kiwiride.com

Scroll

Грузинський сервіс оренди електросамокатів від компанії Scroll спільно з американською компанією Bird, з'явився в Україні восени 2020 року.

Як скористатися:

після завантаження програми в App Store або Google Play потрібно зареєструватися,

знайти на мапі найближчий самокат,

відсканувати QR-код,

поповнити рахунок додатка на суму від 50 гривень,

почати поїздку.

Вартість:

Ціна розблокування самоката – 10 грн.

Кожна наступна хвилина – 4 грн.

Мінімальна сума на рахунку додатка – 50 гривень.

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Оренда велосипедів

Veliki.ua

Мінімум часу, на який можна орендувати велосипед – один тиждень. Ціна на послугу від з 1500 гривень. Якщо брати в оренду на місяць – 3700 гривень.

У заставу потрібно залишити документ (добровільно) або 5000 гривень. Велосипед можна забрати у чотирьох пунктах видачі в місті або замовити безкоштовну доставку по Києву.

BikeNow

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно зареєструватися в мобільному застосунку BikeNow, додати картку, перевести на особистий рахунок 200 гривень (як депозит) та відсканувати QR-код на велосипеді.

Тариф за велопоїздки в цьому сервісі включає 5 гривень за розблокування і 0,5 гривень – за одну хвилину їзди.

Абонемент коштує 399 грн/місяць можна кататися скільки завгодно, але кожні 30 хв потрібно пильнувати за тим, щоб завершувати та розпочинати нову поїздку, інакше буде вищий тариф.

ElectroVel

Пропонує погодинний прокат велосипедів з електричним приводом. Ціни послуги від 159 гривень. Забрати транспорт можна лише за однією адресою: Антоновича, 59.

Цитрус Прокат

Мінімальний час оренди велосипедів – година, найменша сума застави – 500 гривень.

Ціна за годину оренди велосипеду – 70 грн, доба – 300 грн, взяти в прокат велосипед на електротязі можна за 600-700 гривень на добу або 200-300 гривень – за годину.

У сервісу лише одна точка прокату – на Оболоні.