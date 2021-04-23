Де у Києві можна орендувати самокати та велосипеди: сервіси та ціни

Джерело:24 канал
У Київ прийшла весна й багато хто цікавиться орендою самокатів та велосипедів. На травневі свята такий вид транспорту дозволить не лише безпечно курсувати містом, а й відпочити від буднів.
Пересуватися Києвом у карантин дуже незручно – у громадський транспорт не пропустять, якщо немає спецперепустки, а мандрівка власним автомобілем може завести у великі затори. У такій ситуації справжнім виходом можуть стати самокати або велосипеди. Розповідаємо де їх можна узяти в оренду.
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Bolt
Це не лише таксі, а й сервіс оренди електросамокатів. Bolt з'явився в Україні восени 2019 року. У квітні сервіс оновив цінову політику: знизили вартість розблокування електросамоката з 15 гривень до 9 гривень.
Як скористатися:
Вартість:
Сайт: bolt.eu
Kiwi
Це чеська компанія, яка надає послуги з прокату електросамокатів в Києві. Вона почала працювати в Україні у вересні 2020 року.
Як скористатися:
Вартість:
Сайт: kiwiride.com
Scroll
Грузинський сервіс оренди електросамокатів від компанії Scroll спільно з американською компанією Bird, з'явився в Україні восени 2020 року.
Як скористатися:
Вартість:
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Мінімум часу, на який можна орендувати велосипед – один тиждень. Ціна на послугу від з 1500 гривень. Якщо брати в оренду на місяць – 3700 гривень.
У заставу потрібно залишити документ (добровільно) або 5000 гривень. Велосипед можна забрати у чотирьох пунктах видачі в місті або замовити безкоштовну доставку по Києву.
Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно зареєструватися в мобільному застосунку BikeNow, додати картку, перевести на особистий рахунок 200 гривень (як депозит) та відсканувати QR-код на велосипеді.
Тариф за велопоїздки в цьому сервісі включає 5 гривень за розблокування і 0,5 гривень – за одну хвилину їзди.
Абонемент коштує 399 грн/місяць можна кататися скільки завгодно, але кожні 30 хв потрібно пильнувати за тим, щоб завершувати та розпочинати нову поїздку, інакше буде вищий тариф.
Пропонує погодинний прокат велосипедів з електричним приводом. Ціни послуги від 159 гривень. Забрати транспорт можна лише за однією адресою: Антоновича, 59.
Мінімальний час оренди велосипедів – година, найменша сума застави – 500 гривень.
Ціна за годину оренди велосипеду – 70 грн, доба – 300 грн, взяти в прокат велосипед на електротязі можна за 600-700 гривень на добу або 200-300 гривень – за годину.
У сервісу лише одна точка прокату – на Оболоні.