Онлайн-карта дорожньої ситуації покаже, як краще оминути затори. Вже традиційно затори можна спостерігати в центрі, на в'їздах на мости та на великих проспектах Лівого берега.

До теми Від удару машини викинуло з дороги: у ДТП на Київщині постраждали діти – фото

Де у Києві важко проїхати зранку 7 червня:

проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича та Північний міст;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

проспект Героїв Сталінграду;

проспект Бандери;

проспект Перемоги;

проспект Любомира Гузара та інші.

Ремонтні роботи проводять на Великій окружній дорозі, від Голосіївського проспекту до бульвару Дружби Народів та на проспекті Бандери.

ДТП сталися на проспекті В'ячеслава Чорновола, біля мосту Патона, декілька аварій – на Великій Окружній і на вулиці Богатирській.

Детально із ситуацією на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:



Ситуація на дорогах Києва вранці 7 червня / Карта Google