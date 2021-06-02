У столиці ускладнено рух на традиційних ділянках в центрі, на в'їздах на мости та на великих проспектах Лівого берега. Кількість червоних ділянок на карті поступово збільшується.

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Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:

проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича та Північний міст;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

проспект Героїв Сталінграду;

проспект Бандери;

проспект Перемоги;

проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

Зверніть увагу! Від 2 червня перекрито ділянку на Кільцевій дорозі від площі Одеської до вулиці Ватутіна. Під час ремонту рух буде частково обмежено.