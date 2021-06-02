У столиці ускладнено рух на традиційних ділянках в центрі, на в'їздах на мости та на великих проспектах Лівого берега. Кількість червоних ділянок на карті поступово збільшується.

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Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:

  • проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
  • вулиця Набережно-Рибальська;
  • вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • проспект Героїв Сталінграду;
  • проспект Бандери;
  • проспект Перемоги;
  • проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

затори Київ 2 червня де ускладнено рух

 