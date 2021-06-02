Де важко проїхати в Києві 2 червня: онлайн карта заторів

У Києві зранку 2 червня на дорогах знову ускладнено рух. Причиною є низка ДТП та ділянки, які закрили на поточний ремонт. Онлайн карта дорожньої ситуації покаже як краще оминути затори.
У столиці ускладнено рух на традиційних ділянках в центрі, на в'їздах на мости та на великих проспектах Лівого берега. Кількість червоних ділянок на карті поступово збільшується.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:
- проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
- вулиця Набережно-Рибальська;
- вулиця Набережно-Хрещатицька;
- проспект Героїв Сталінграду;
- проспект Бандери;
- проспект Перемоги;
- проспект Любомира Гузара та інші.
Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті: