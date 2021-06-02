Де важко проїхати в Києві 2 червня: онлайн карта заторів

2 червня 2021 , 05:45
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Києві зранку 2 червня на дорогах знову ускладнено рух. Причиною є низка ДТП та ділянки, які закрили на поточний ремонт. Онлайн карта дорожньої ситуації покаже як краще оминути затори.

У столиці ускладнено рух на традиційних ділянках в центрі, на в'їздах на мости та на великих проспектах Лівого берега. Кількість червоних ділянок на карті поступово збільшується.

Актуально У Києві молодики побили чоловіка: один із них погрожував ножем, пістолетом та Нацкорпусом

Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:

  • проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
  • вулиця Набережно-Рибальська;
  • вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • проспект Героїв Сталінграду;
  • проспект Бандери;
  • проспект Перемоги;
  • проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

Зверніть увагу! Від 2 червня перекрито ділянку на Кільцевій дорозі від площі Одеської до вулиці Ватутіна. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

 

Автор: Вікторія Андрєєва