У Києві ще є можливість здати ялинку на переробку: лишився останній тиждень

Пункти прийому ялинок на переробку у Києві працюватимуть ще один тиждень – до 1 лютого. З них виробляють тріску, якою посипають ґрунт навколо вічнозелених рослин.

Джерело: "Вечірній Київ".

У столиці працюють 15 таких пунктів. Вони відкриті у кожному районі. В КМДА кажуть, що люди здали вже близько тисячі хвойних дерев.

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Зібрані ялинки перероблять на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Комунальники "Дарницького лісопаркового господарства" діляться світлинами, як подрібнюють використані новорічні ялинки, що потрапили до пункту прийому. Таким чином кожен має змогу ознайомитись з технологією та віднести на переробку.

Переробка ялинок / Фото "Вечірнього Києва"

Також мешканці можуть залишити дерево біля смітників, аби комунальники забрали їх на утилізацію.

Повний список пунктів прийому новорічних ялинок можна переглянути тут.