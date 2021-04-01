Де безпечно погуляти в Києві під час локдауну: місця столиці, які треба відвідати

Локдаун у Києві вносить чималі зміни у житті киян та гостів міста. Через посилені карантинні обмеження відвідати більшість найулюбленіших закладів столиці неможливо. Однак у Києві залишається багато місць, якими можна відносно безпечно гуляти. Сайт 24 каналу розповідає куди можна піти у столиці під час карантину.

У Києві можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Також у столиці багато локацій є безкоштовними. Тому для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій! А до настрою обов'язково треба додати ще й правильно вдягнуту маску.

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Редакція LifeStyle24 зробила підбірку найгарніших місць, які не залишать вас байдужими. Тут є й туристичні місця, які відвідував майже кожен гість міста хоч раз. Але є і декілька маловідомих місць, які дозволять побути наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві під час локдауну – список найкращих місць

Маріїнський парк

Один із найкрасивіших й стародавніх парків Києва. Його було відкрито у 1874 році. Назву він оримав на честь імператриці Марії Олександрівни. Розташований парк неподалік парламенту – Верховної Ради та Маріїнського палацу.

Київ зараз перебуває у червоній зоні карантину. Тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. Тому краще залишатися вдома, щоб не заразитися коронавірусом. Проте прогулятися наодинці або з 1 – 2 друзями ніхто не забороняє.



Маріїнський парк осінню по-особливому красивий / Фото green-tour.com.ua

Прогулюючись парком ви знайдете цікаві статуї – велику залізну жабу та дерево бажань. Поруч з фонтаном Термена – пам'ятник Анні Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим Мостом закоханих, який з'єднує Маріїнський та Хрещатий парки.

Арка Дружби Народів

Арка Дружби Народів це залишок радянських часів – його відкрили у 1982 році. Архітектурне творіння містить величезну арку у формі веселки, скульптурні композиції з бронзи і гранітні скульптури фрагмента зі сцен легендарної Переяславської ради.

Звідси вам відкриється неймовірний краєвид на Київ з висоти пташиного польоту, а також ви маєте можливість прогулятися парком і прогулятися новим пішохідним скляним мостом.



Неймовірний краєвид на Київ / Фото ua.news

Поділ

Поділ – один з найдавніших і найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками і особливою атмосферою.

Саме тут зосереджені найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинних площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон". А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.



Поділ – ідеальне місце для прогулянки / Фото 7sky.kiev.ua

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Набережна Дніпра

Набережна Дніпра – ще одне чудове місце для романтичного побачення! Тут є безліч цікавинок – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.



Набережна Дніпра у Києві

По набережній дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Вид на Пішохідний міст / Фото wikipedia.org

Труханів острів

Довгі пляжі вздовж Дніпра та величезна територія Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки.

Тут можна прогулятись пішки, або покататись на велосипеді.



Труханів острів / Фото nashkiev.ua

Гідропарк

Гідропарк – одне з найдушевніших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.



Гідропарк у Києві восени / Фото Jorge Franganillo

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця прекрасна в будь-яку пору року і дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки.



Андріївський узвіз з висоти / Фото vechirniy.kyiv

Це місце вражає своєю природою!

Володимирська гірка

Природній оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки та незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка / Фото moemisto.uа

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Ботанічний сад розташовується практично в центрі міста.



Ботанічний сад імені Фоміна восени / Фото goethe.de

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013 – 2014 років.



Нічний Хрещатик / Фото stolychno.new



Моторошний "Будинок з химерами" / Фото vsitury.com.ua

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій. Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.



Майдан Незалежності / Фото 24 каналу

Печерськ

Один з найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками XIX століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.



Вечірній Печерськ / Фото 24 каналу

Києво-Печерська лавра

Один з найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.



Києво-Печерська лавра / Фото sites.google.com

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Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка

У різні пори року ботанічний сад імені Миколи Гришка пропонує відвідувачам помилуватись різними рослинами, серед яких є й екзотичні для України. Також цей ботсад є одним з найбільших у Європі. У ньому зібрали безліч різних представників флори практично зі всієї земної кулі.



Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка / Фото anywellmag.com

Оболонь

Відносно молодий район міста, який є цікавим масою торгово-розважальних центрів, де можна блукати цілими днями. Оболонська набережна – одне з найкращих місць для прогулянки.



Оболонська набережна / Фото vechirniy.kyiv.ua

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк, який восени стає кольоровим, і довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.



Пуща-Водиця / Фото walking.kiev.uа

Голосіївський ліс і парк імені Максима Рильського

Для прогулянки в Києві кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними та велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.



Голосіївський ліс / Фото uamodna.com

Золоті ворота

Символ стародавнього Києва та пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі – це Золоті ворота. Свою назву ворота отримали за аналогією з Золотими воротами в Константинополі.

Парадні ворота Києва будувались за часів правління Ярослава Мудрого. Дата завершення будівництва 1037 рік. Ворота бачили багато історичних битв і подій, а згодом вони були повністю зруйновані, а залишки засипанні землею. Згодом ворота вирішили відновити, і в 1982 році Золоті ворота було офіційно відкрито.

Музей "Золоті ворота" у Києві / Фото igotoworld.com

Парк Вічної Слави

Парк Вічної Слави розташований між Лаврською вулицею та Дніпровським узвозом. Головний вхід у парк з площі Слави. Тут багато меморіалів і пам'яток, які не дадуть забути історію.

У парку є Меморіал Вічної слави з обеліском на могилі невідомого солдата, Меморіал жертвам Голодомору та Алея Воїнської Слави. А нижня частина парку межує з Аскольдовою могилою.

До речі У Кличка не виключають продовження локдауну після 16 квітня



Парк Вічної Слави у Києві / Фото kyivmaps.com

Локдаун у Києві: що відомо

31 березня в Києві місцева влада вирішила таки запровадити додаткові заходи й посилити карантин – окрім попередніх заборон та обмежень, в столиці зупинили рух громадського транспорту.

Втім, в КМДА дозволили їздити у ньому за спеціальними перепустками – їх видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.

Які ще обмеження діятимуть у Києві

Перестануть працювати дитячі садочки та школи .

. Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу . Або надати відпустки, якщо це буде можливо.

. Або надати відпустки, якщо це буде можливо. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку .

. Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.

з 1 квітня перебувають під забороною. Закрито кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Торговельно-розважальні центри не працюють, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Проводити релігійні заходи можна, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.

Заборонено масові заходи – розважальні, спортивні, культурні та рекламні тощо.

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу