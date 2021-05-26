В афіші до Дня Києва є тематичні онлайн і офлайн спортивні, культурно-мистецькі і розважальні події, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії. Святкова програма розпочалася виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького на Андріївському узвозі.

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Цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва.

День Києва 2021: програма

27 травня презентують міжмузейний виставковий проєкт "Велика сімка", який представить твори 7 видатних українських художників:

Тараса Шевченка,

Казимира Малевича,

Олександра Архипенка,

Георгія Нарбута,

Михайла Бойчука,

Марії Примаченко,

Анатолія Криволапа.

Твори можна подивитися у Музеї історії міста Києва. Виставка, яка триватиме до 26 червня, ознайомить із художніми ідеями авторів, які стали авангардними та суттєво вплинули на розвиток культури України та світу.

28 травня

В Голосіївському парку імені Максима Рильського о 15:00 розпочнеться фестиваль "Голосіївські сонячні дзвони".

О 16:30 відкриється 50-й, ювілейний, Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин.

О 10:00 відбудеться вернісаж "Старий Київ у поштівках" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

О 12:00 розпочнеться святкова культурно-мистецька програма у Будинку культури "Конча-Заспа".

Субота й неділя

29-30 травня на Співочому полі відбудеться захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

30 травня о 8:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

30 травня о 9:00 на Майдані Незалежності стартують учасники традиційного 28-го спортивного благодійного "Пробігу під каштанами". Долучитися до них офлайн можуть й усі охочі – завдяки мобільному додатку Strava.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника "Софія Київська" проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці".

Формат проведення масових заходів адаптовано до чинних карантинних вимог. А основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка дружби народів та Співоче поле.