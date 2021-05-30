24 канал зібрав привітання від політиків, чиновників і державних структур, які вони цього дня постили у своїх соцмережах.

До теми Невідомі факти про Київ: як добре ви знаєте рідне місто

"Немає людини, яка б не знайшла у Києві щось своє"

Так почав своє вітання Володимир Зеленський. Він зазначив: Київ є особливим і у ньому постійно відчуваєш серцебиття, яке заряджає.

Президент додав: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве".

"Він у нас найкращий"

Мер столиці Віталій Кличко у день міста опублікував барвисті кадри, зняті на різних вулицях Києва. Посил відео: Кличко пишається, що живе у Києві, дбає про його красу і комфорт.

"Місто, яке не схоже на жодне інше" Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, що Київ постійно змінюється і розвивається. У нього особлива архітектура і атмосфера – не схожі на жодне інше місто у світі. "Київ – особиста історія дуже багатьох" Заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Київ – це не просто столиця та колиска українства. Це особиста історія для дуже багатьох українців. Дехто саме тут зустрів рідні очі та вперше сказав: "Я люблю". Дехто саме тут знайшов справу всього свого життя і сказав своє тверде: "Я досягну",

– написав Стефанчук. Він додав: є мільйон причин полюбити Київ, сфотографувати його у своєму серці і пронести цю світлину крізь усе життя у серці. Цікаво Відомі люди Києва, без яких важко уявити сучасну українську культуру "Красень Київ причарував одразу" Так свою особисту історію про столицю почав Петро Порошенко. Він розповів про те, як познайомився у Києві із дружиною Мариною, як гуляв вуличками міста і захоплювався красою. Він додав до посту карту маршрутів, якими ходив у юнацтві. Порошенко додав: Київ став особливим і справжнім домом. Адже тут народилися його діти, зростають онуки і тут поховані батьки. "Відносини з Києвом залишаються найстабільнішими" Голова партії "Голос" Кіра Рудик також поділилася особистими історіями. Розповіла, що за 20 років життя у Києві змінила 6 районів. У мене є місця, де я цілувалась, одружувалась, протестувала, здавала вступні іспити, хоронила друзів, виходила на сцену, плакала, гуляла до ночі сама, створювала офіси, знаходила своїх котів, пробивала шину в ямі, раділа новим ресторанам, фотографувала, від'їжджала назавжди, поверталась, – написала Рудик. "Місто, яке вміє кохати" Юлія Тимошенко у своєму привітанні переоповіла історію знайомого іноземця. Він колись сказав політкині, що у Києві неможливо почуватися чужинцем: це одне з небагатьох подібних місць на світі. Наш Київ – місто краси, любові й толерантності. Місто величної історії, місто прекрасних людей, місто свободи і волі. Місто, яке вміє працювати, розважатися, боротися й жити. Місто, яке вміє кохати…

– написала Тимошенко. "Ти у серці і на шевронах" Саме так привітали столицю патрульні поліцейські. На їхній сторінці у телеграмі з'явилися яскраві фото з різних куточках Києва. Якщо ви теж любите Київ і думаєте, що знаєте про нього усе, радимо пройти наш святковий тест за цим посиланням. Киян і киянолюбів вітаємо зі святом!

День заснування Києва: головне