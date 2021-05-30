24 канал зібрав привітання від політиків, чиновників і державних структур, які вони цього дня постили у своїх соцмережах.
До теми Невідомі факти про Київ: як добре ви знаєте рідне місто
- "Немає людини, яка б не знайшла у Києві щось своє"
Так почав своє вітання Володимир Зеленський. Він зазначив: Київ є особливим і у ньому постійно відчуваєш серцебиття, яке заряджає.
Президент додав: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве".
Мер столиці Віталій Кличко у день міста опублікував барвисті кадри, зняті на різних вулицях Києва. Посил відео: Кличко пишається, що живе у Києві, дбає про його красу і комфорт.
День заснування Києва: головне
- Свято Дня Києва не має сталої дати: щороку його відзначають в останню неділю травня.
- У 2021 році це випало на 30 травня. Столиці 1539 років.
- День міста вперше почали святкувати у травні 1982 року.
- Тоді це приурочили до ювілейної дати – 1500 років від дня заснування Києва.