 24 канал зібрав привітання від політиків, чиновників і державних структур, які вони цього дня постили у своїх соцмережах. 

До теми Невідомі факти про Київ: як добре ви знаєте рідне місто

  • "Немає людини, яка б не знайшла у Києві щось своє"

Так почав своє вітання Володимир Зеленський. Він зазначив: Київ є особливим і у ньому постійно відчуваєш серцебиття, яке заряджає.

Президент додав: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве".

  • "Він у нас найкращий" 

Мер столиці Віталій Кличко у день міста опублікував барвисті кадри, зняті на різних вулицях Києва. Посил відео: Кличко пишається, що живе у Києві, дбає про його красу і комфорт. 

День заснування Києва: головне

  • Свято Дня Києва не має сталої дати: щороку його відзначають в останню неділю травня.
  • У 2021 році це випало на 30 травня. Столиці 1539 років.
  • День міста вперше почали святкувати у травні 1982 року.
  • Тоді це приурочили до ювілейної дати – 1500 років від дня заснування Києва.