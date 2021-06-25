Напередодні свята, яке відзначатиметься 28 червня, представники місцевої влади Києва та міст-мільйонників оприлюднили програму заходів, присвячених 25 річниці Конституції України. В усіх великих містах держави проводитимуть низку культурно-мистецьких, спортивних та інформаційних подій.

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Як відзначатимуть День Конституції у Києві



Святкування Дня Конституції у Києві / Фото fakty

Офіційна частина святкувань почнеться з церемонія покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Крім того, урочисті заходи передбачені у кожному районі столиці.

З 25 червня до 4 липня у музеї "Київська фортеця" проходитиме фотовиставка, присвячена 25-й річниці Конституції.

З 25 до 26 червня на Майдані Незалежності напроти Головпоштамту організують експозицію "Сила Конституції".

З 25 червня до 25 серпня у парку імені Тараса Шевченка проходитиме "Кіновернісаж просто неба 2021".

Крім того, інформаційні заходи проводитимуть у бібліотеках. А у різних районах Києва проводитимуть спортивні змагання та конкурси.

Як відзначатимуть День Конституції у Харкові



День Конституції у Харкові / Фото "Об'єктив"

Окрім офіційних заходів у Харківському театру опери та балету відбудеться концерт, присвячений Дню Конституції України. Солісти та колективи філармонії зіграють всесвітньо відомі класичні, а також патріотичні композиції.

Як відзначатимуть День Конституції у Дніпрі



Святкування Дня Конституції у Дніпрі / Фото Дніпровської міської ради

Посадовці Дніпра розпочнуть свято з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Крім цього, у місті заплановано проведення конкурсу дитячого малюнка, виставки художника Михайла Кублика та ярмарку.

Також у Дніпрі 28 червня виступатимуть Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Як відзначатимуть День Конституції в Одесі



День Конституції в Одесі / Фото "Укрінформ"

На честь свята на будівлях і житлових будинках Одеси розмістять прапор України. Розпочнеться святкування з покладання квітів до пам'ятника Кобзарю. Крім того, у місті проходитимуть тематичні виставки та тренінги.

Ізюминкою святкування в Одесі стане фестиваль "Одеса–Червень–Фолк–Фест" та мегамарш у вишиванках.