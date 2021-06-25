Наразі жодних спеціальних заходів, присвячених Дню молоді, в Києві не заплановано. Однак, оскільки свято припадає на неділю, а 28 червня буде вихідним через День Конституції, варіантів приємного проведення часу для всіх буде вдосталь.

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Куди піти у Києві 27 червня

Вистава "За двома зайцями"



Вистава "За двома зайцями" / Фото "Вікенд"

Постановка за п'єсою Оксани Прибіш, написаною за мотивами творіння Івана Нечуй-Левицького та Михайла Старицького, не залишить осторонь нікого з глядачів. Режисером виступив відомий діяч Ігор Матіїв, який до 2014 року працював у Донецькому українському музичному драмтеатрі та відзначився багатьма крутими виставами.

За сюжетом, події комедійної п'єси відбуваються у наш час. Однак автори чудово обіграли всі прекрасні нюанси подій оригінального твору українських письменника та драматурга.

Місце та час проведення: 18:00, Київський драматичний театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20-Б.

Вартість квитків від 150 гривень.

Х "Книжковий Арсенал"



"Книжковий Арсенал" проходитиме у Києві до 27 червня / Фото "День"

У 2021 році на 27 червня припадає останній день проведення міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал". Якщо ви ще не встигли його відвідати, поспілкуватися з цікавими людьми та закупити крутезних книжок, це точно варто зробити! Програма фестивалю, окрім класичного книжкового ярмарку, складається з концертів, кінопоказів і виставок сучасного мистецтва.

Через карантинні обмеження відвідати фестиваль можна лише у конкретний слот часу, який вказано у квитках.

Місце: Мистецький арсенал, вулиця Лаврська, 10-12.

Вартість квитка: 100 гривень.

STAND-UP у Barbeer M usic P ub



Стендап у Києві / Фото Ukrainian Stand-Up Agency

Любителям гумору та найпопулярнішого у наші часи жанру стендап треба звернути увагу на концерт українських коміків та комікес. Артисти відверто та з жартами розповідатимуть про життя, поділяться своїми думками та емоціями, а також розкажуть про безліч курйозних випадків. Втім, відвідувати концерт бажано особам від 18 років.

Місце та час проведення: 19:00 вулиця Михайла Максимовича, 4.

Вартість квитків від 180 гривень.

Швидкі знайомства SPEED DATING



Швидкі знайомства у Києві / Фото Kyivmaps

Для тих, у кого немає пари, вдень проходитиме досить незвичний для України захід – швидкі знайомства. Організатори кажуть, що Speed Dating є цікавим експериментом для людей. Побачення проходитимуть у форматі по 7 хвилин. За час заходу кожен з присутніх познайомиться із 10 – 15 людьми протилежної статі.

Час та місце проведення: 12:30, Ресторан Carpaccio, вулиця Софіївська, 14.

Вартість квитків від 498 гривень.

Як провести День молоді у Києві на відкритому повітрі

Звісно, окрім культурних заходів та безлічі ресторанів у столиці можна просто погуляти, поплавати Дніпром або пофотографуватись.

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Insta-прогулянка від InstaCafe



Insta-прогулянка у Києві / Ілюстрація InstaCafe

Для любителів фотографуватися є можливість закарбувати яскраві митті життя у форматі швидких фотосетів. Кожен клієнт InstaCafe отримає 20 хвилин із професійним фотографом, а також круті знімки на фоні красивих місць у центрі Києва

Місце: Річковий вокзал.

Вартість прогулянки – 799 гривень.

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Круїз до Межигір'я на теплоході



Круїз до Межигір'я / Фото rentflot

Можливість для тих, хто кому не до вподоби прогулянки спекотним містом. 7-годинний відпочинок на двопалубному теплоході з Києва до Межигір'я. Організатори заходу пропонують круїз Дніпром вздовж Подолу, Оболоні та Вишгорода, прохід через шлюз Київського водосховища та відпочинок у Межигірському парку.

На теплоході працює бар та музичний супровід.

Місце: причал №7 річкового вокзалу.

Вартість: 500 гривень для дорослих, 250 гривень для дитини.

Крім того, у столиці завджи можна просто погуляти, відвідати ВДНГ, Поділ, Андріївський узвіз, Хрещатик та безліч визначних місць, які має побачити кожен.