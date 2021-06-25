Наразі жодних спеціальних заходів, присвячених Дню молоді, в Києві не заплановано. Однак, оскільки свято припадає на неділю, а 28 червня буде вихідним через День Конституції, варіантів приємного проведення часу для всіх буде вдосталь.
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Куди піти у Києві 27 червня
Вистава "За двома зайцями"
Вистава "За двома зайцями" / Фото "Вікенд"
Постановка за п'єсою Оксани Прибіш, написаною за мотивами творіння Івана Нечуй-Левицького та Михайла Старицького, не залишить осторонь нікого з глядачів. Режисером виступив відомий діяч Ігор Матіїв, який до 2014 року працював у Донецькому українському музичному драмтеатрі та відзначився багатьма крутими виставами.
За сюжетом, події комедійної п'єси відбуваються у наш час. Однак автори чудово обіграли всі прекрасні нюанси подій оригінального твору українських письменника та драматурга.
Місце та час проведення: 18:00, Київський драматичний театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20-Б.
Вартість квитків від 150 гривень.
Х "Книжковий Арсенал"
"Книжковий Арсенал" проходитиме у Києві до 27 червня / Фото "День"
У 2021 році на 27 червня припадає останній день проведення міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал". Якщо ви ще не встигли його відвідати, поспілкуватися з цікавими людьми та закупити крутезних книжок, це точно варто зробити! Програма фестивалю, окрім класичного книжкового ярмарку, складається з концертів, кінопоказів і виставок сучасного мистецтва.
Через карантинні обмеження відвідати фестиваль можна лише у конкретний слот часу, який вказано у квитках.
Місце: Мистецький арсенал, вулиця Лаврська, 10-12.
Вартість квитка: 100 гривень.
STAND-UP у Barbeer Music Pub
Стендап у Києві / Фото Ukrainian Stand-Up Agency
Любителям гумору та найпопулярнішого у наші часи жанру стендап треба звернути увагу на концерт українських коміків та комікес. Артисти відверто та з жартами розповідатимуть про життя, поділяться своїми думками та емоціями, а також розкажуть про безліч курйозних випадків. Втім, відвідувати концерт бажано особам від 18 років.
Місце та час проведення: 19:00 вулиця Михайла Максимовича, 4.
Вартість квитків від 180 гривень.
Швидкі знайомства SPEED DATING
Швидкі знайомства у Києві / Фото Kyivmaps
Для тих, у кого немає пари, вдень проходитиме досить незвичний для України захід – швидкі знайомства. Організатори кажуть, що Speed Dating є цікавим експериментом для людей. Побачення проходитимуть у форматі по 7 хвилин. За час заходу кожен з присутніх познайомиться із 10 – 15 людьми протилежної статі.
Час та місце проведення: 12:30, Ресторан Carpaccio, вулиця Софіївська, 14.
Вартість квитків від 498 гривень.
Як провести День молоді у Києві на відкритому повітрі
Звісно, окрім культурних заходів та безлічі ресторанів у столиці можна просто погуляти, поплавати Дніпром або пофотографуватись.
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Insta-прогулянка від InstaCafe
Insta-прогулянка у Києві / Ілюстрація InstaCafe
Для любителів фотографуватися є можливість закарбувати яскраві митті життя у форматі швидких фотосетів. Кожен клієнт InstaCafe отримає 20 хвилин із професійним фотографом, а також круті знімки на фоні красивих місць у центрі Києва
Місце: Річковий вокзал.
Вартість прогулянки – 799 гривень.
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Круїз до Межигір'я на теплоході
Круїз до Межигір'я / Фото rentflot
Можливість для тих, хто кому не до вподоби прогулянки спекотним містом. 7-годинний відпочинок на двопалубному теплоході з Києва до Межигір'я. Організатори заходу пропонують круїз Дніпром вздовж Подолу, Оболоні та Вишгорода, прохід через шлюз Київського водосховища та відпочинок у Межигірському парку.
На теплоході працює бар та музичний супровід.
Місце: причал №7 річкового вокзалу.
Вартість: 500 гривень для дорослих, 250 гривень для дитини.
Крім того, у столиці завджи можна просто погуляти, відвідати ВДНГ, Поділ, Андріївський узвіз, Хрещатик та безліч визначних місць, які має побачити кожен.