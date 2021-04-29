У депо в Києві зіштовхнулися три тролейбуси

Досить потужне зіткнення за участю трьох тролейбусів сталося 28 квітня на території Куренівського тролейбусного депо. Внаслідок ДТП 3 транспортних засоби отримали механічні ушкодження.

Про досить прикрий інцидент за участю громадського транспорту написав у фейсбуці засновник проєкту Wetravel Еміль Салманов. За його словами, всі тролейбуси, які зіштовхнулися, мають конструкцію гармошки. Тож керувати ними набагато складніше, аніж менш короткими тролейбусами.

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Втім, у "Київпастрансі" зазначають, що всі тролейбуси на сьогодні вже обслуговують киян.

Аварія з технічних причин

Експерт, який виклав фото аварії, кумедно назвав інцидент "конкурсом водійської майстерності" у депо.

За даними Kyiv Media, комунальники пояснюють ДТП технічним накатом. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Це був технічний накат. Тобто зіткнення відбулось з технічних причин, які викликані конструкцією тролейбуса. "Богдан" вже встигли відремонтувати, – прокоментували у "Київпастрансі".

Чи покарали когось за те, що тролейбус влетів у інші, невідомо.

Куренівське тролейбусне депо є одним з найбільших у Києві. Воно обслуговує тролейбуси, які їздять 13 маршрутами Оболонського та Деснянського районів столиці.