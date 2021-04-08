Під час отримання величезного хабаря затримали бійці СБУ депутата Бориспільської районної ради. Він отримав від нотаріуса з Києва 40 тисяч доларів.

За даними слідства, політик погрожував потерпілій позбавити її свідоцтва нотаріуса. Він нібито шантажував жінку виключенням з Єдиного реєстру нотаріусів через звинувачення у недоброчесності.

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Дії депутата районної ради Борисполя кваліфікували як отримання неправомірної вигоди через зловживання впливом.

Погрожував зв'язками у Мін'юсті та знайомствами з політиками



Забирати гроші чоловік приїхав на елітному Mercedes / Фото пресслужби СБУ

Як встановили оперативники СБУ, депутат однієї з партій казав нотаріусу, що може звинуватити її у недоброчесності та позбавити її права працювати.

Зловмисник стверджував, що для нього не буде складним вигадати штучні звинувачення та скористатися своїм впливом у Міністерстві юстиції. Також він хизувався зв'язками у політичних колах.

Щоб уникнути відповідальності, депутат вигадав схему передачі грошей через пункт обміну валют. Хабар він збирався перевести у криптовалюту.

Після передачі нотаріусом 40 тисяч доларів у пункт обміну, депутата затримали у Шевченківському районі Києва.



Гроші зловмисник забирав в обмінному пункті / Фото пресслужбі СБУ

Затриманому вже повідомили про підозру. Якщо суд визнає його провину, чоловіку загрожує від 12 750 до 25 500 гривень штрафу або від 2 до 5 років позбавлення волі.