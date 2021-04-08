У центрі Києва на хабарі у 40 тисяч доларів спіймали депутата райради з Борисполя

Джерело:пресслужба СБУ
Під час отримання величезного хабаря затримали бійці СБУ депутата Бориспільської районної ради. Він отримав від нотаріуса з Києва 40 тисяч доларів.
За даними слідства, політик погрожував потерпілій позбавити її свідоцтва нотаріуса. Він нібито шантажував жінку виключенням з Єдиного реєстру нотаріусів через звинувачення у недоброчесності.
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Забирати гроші чоловік приїхав на елітному Mercedes / Фото пресслужби СБУ
Гроші зловмисник забирав в обмінному пункті / Фото пресслужбі СБУ
Затриманому вже повідомили про підозру. Якщо суд визнає його провину, чоловіку загрожує від 12 750 до 25 500 гривень штрафу або від 2 до 5 років позбавлення волі.