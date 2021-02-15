Депутат Київради від "Голосу" побив ведучого "Телебачення Торонто": подробиці

Депутат від фракції "Голос" у Київраді Костянтин Богатов побив одного з ведучих шоу "Телебачення Торонто". Це сталось у День закоханих 14 лютого. Обранцю не сподобалось, що комік використовував нецензурну лексику.

Богатов вдарив хлопця в обличчя й зламав йому окуляри.

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Постраждалий розповів подробиці на своїй сторінці у фейсбуці.

Зі мною все ок. Синяк, трохи здерта від дверей шкіра на руці, та зламані окуляри,

– пише Владислав Капиця.

Це був перший виступ стендап-туру у Києві у залі кінотеатру Братислава.

Зі слів Капиці перед виступом до нього підійшла адміністратор й повідомила, що сьогодні на концерті буде присутня поважна особа – депутат, який й допоміг організувати вечір. Але пану Богатову виступ не сподобався. Його не влаштувало, що ведучий шоу почав розмовляти нецензурною лайкою.

Богатов підвівся й зірвав виступ. Після тривалої перепалки він напав на артиста. Все закінчилось тим, що хтось викликав поліцію, а буйного депутата вивели із зали.

Стендап продовжився, поліція приїхала трохи згодом та запропонував Богатову покинути приміщення.

Депутат на наступний день вибачився зазначивши, що застосовувати силу було недоцільно, але і матюки — це неправильно.

Реакція партії

Депутати “Голосу” в Київраді також вибачились – назвали його поведінку неприпустимою.

"Інцидент, який стався в Арт-центрі “Братислава” ввечері 14 лютого ганебним. Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро перепрошуємо особисто у стендапера Влада Капиці. І тих, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії “Голос", — пишуть на сторінці партії.

Депутати запевняють, що на найближчих зборах фракції “Голосу” у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії дадуть оцінку діям Богатова.