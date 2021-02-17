Депутата Київради Богатова, який побив ведучого, виключили з фракції "Голосу"
Фракція "Голосу" у Київраді ухвалила рішення виключити зі свого складу Костянтина Богатова. Депутат прославився тим, що вдарив ведучого "Телебачення Торонто" Владислава Капицю. Сам народний обранець відмовився добровільно складати мандат.
Джерело:24 канал
Про це повідомили у пресслужбі політсили.
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Богатов відмовився добровільно скласти мандат
Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій,
– зазначили у "Голосі".
Оскільки Богатов захотів залишитись з мандатом і добровільно складати повноваження відмовився, то у політсилі планують відкликати його за рішенням громади.
Депутата спробують відкликати з Київради
Такий крок у "Голосі" вважають неприємним, але правильним. У політсилі також подякували за багаторічні проєкти для громади Києва. Також однопартійці сподіваються, що Богатову вдасться таки відновити свою репутацію.
Що відомо про побиття ведучого "Телебачення Торонто"
- Інцидент стався 14 лютого в артцентрі "Братислава".
- Богатову не сподобалось, що Капиця використовує нецензурну лексику.
- Депутат встав і зірвав виступ.
- Ведучому розбили обличчя та зламали окуляри.
- Через інцидент прибула поліція, депутата вивели.
- Наступного дня Богатов вибачився, проте зауважив, що використання лайки все ж було неприпустиме.
Депутат Київради побив ведучого "Телебачення Торонто": дивіться відео 24 каналу
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