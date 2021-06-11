Депутатам й чиновникам у Києві колотимуть Pfizer поза чергою

У Києві починають масове щеплення депутатів, чиновників та суддів. Їм будуть колоти не китайський препарат Coronavac, а ефективнішу німецьку вакцину Pfizer. Також така категорія громадян не буде стояти у чергах – до них направлятимуть мобільні бригади.

Новину оприлюднили на сайті КМДА. Вона обурила людей. Зокрема, блогер Сергій Стерненко побачив у цьому зраду.

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Дискримінують при вакцинації

Він вважає, що це дискримінація та "скотство".

Відчуй себе людиною нижчого сорту, якщо ти не чиновник, депутат або не працюєш у суді. Київрада не посоромилась дати новину про те, як українців дискримінують при вакцинації від коронавірусу,

– підкреслив Стерненко.

Він нагадав, що звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки Coronavac, записавшись у сімейного лікаря і тільки за умови, що вакцина є у певній лікарні. Або через "Дію", простояти кілька годин в черзі та отримати той самий Coronavac.

До того ж КМДА повідомляє, що депутатів, чиновників та суддів будуть вакцинувати не в порядку загальної черги, а до них спеціально будуть їздити мобільні бригади. І колоти будуть Pfizer, ефективність якого вища, ніж у китайської вакцини.

Коли почнуть щепити депутатів й чиновників

На сайті КМДА зазначають, що така масова вакцинація розпочнеться з 14 червня.

Там також нагадали, що на вихідних у Києві працюватиме Центр вакцинації, у якому щеплюють зареєстрованих у додатку "Дія". Стати у чергу можна онлайн – через сервіс Helsi.me. Щоправда, вільних слотів наразі немає.