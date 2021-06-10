На брифінгу, присвяченому масовим обшукам у КМДА, працівники ДФС підкреслили, що постійне проведення слідчих дій нібито не є спробою політичної розправи з Віталієм Кличком. Фіскали кажуть, що продовжують розслідувати факти ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних грошей.

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У рамках слідчо-оперативних заходів податківці допитують свідків, накладають арешти на банківські рахунки товариств, а також проводять судово-економічні та будівельно-технічні експертизи.

Частину справ вже скерували до суду

За словами голови ДФС Вадима Мельника, він не може назвати прізвища посадовців, які фігурують у провадженнях. Втім, керівник фіскальної служби наголосив, що розслідування проводять щодо всіх чиновників, які, ймовірно, причетні до скоєння корупційних злочинів.

Матеріали деяких проваджень ДФС вже скерувала до суду для розгляду по суті.

У КМДА кажуть про співпрацю з правоохоронцями

Перший заступник мера Микола Поворозник зазначив, що представники місцевої влади готові співпрацювати з правоохоронцями, аби упереджувати корупційні випадки та карати посадовців, які винні.

За його словами, за 4 роки поліцейським та фіскалам передали інформацію про 400 зловживань, які здійснили чиновники. Незабаром правоохоронці мають отримати результати перевірок, які аудитори проводили у КМДА цього року.

За цей рік провели близько 15-17 перевірок. Їх результати також найближчим часом будуть відправлені до правоохоронних органів для того, щоб вони дали відповідну правову оцінку діянням тих чи інших працівників. Всі правоохоронні органи, які звертаються за інформацією в структурні підрозділи КМДА або Київради, вони всі документи отримують. Для цього не потрібно влаштовувати шоу і робити на цьому піар, – підкреслив Поворозник.

Дивіться відео сюжету про брифінг ДФС щодо обшуків у КМДА: