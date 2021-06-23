Правоохоронці кажуть, що розслідують кримінальне провадження щодо привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також ухилення від сплати податків. У КМДА на чергові обшуки поки що не відреагували.

У ДФС кажуть про 160 мільйонів збитків для Києва: що відповіли в КМДА

За даними ДФС, посадовці "Київпастрансу" нібито за домовленостю з чиновниками "Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" привласнили гроші під час робіт з реконструкції трамвайної лінії.

Вилучили бухгалтерію та комп'ютери



Податківці прийшли з обшуками у "Київпастранс" / Фото ДФС Києва

Фіскали стверджують, що загальна кількість проведених робіт склала понад 80 мільйонів гривень. Частину з цих коштів посадовці нібито розікрали.

Щоправда, скільки грошей буцімто викрали чиновники, у ДФС не зазначають, посилаючись на те, що суму збитків має встановити експертиза.

У фіскальній службі також наголосили, що встановили осіб, які використовували реквізити так званих "ризикових" компаній, нібито допомогали працівникам одного з товариств ухилятися від сплати податків.



Під час обшуків у "Київпастрансі" вилучили комп'ютери / Фото ДФС Києва

Під час обшуків у приміщенні "Київпастрансу" фіскали вилучили документу про фінансово-господарську діяльність комунальників, а також їх оргтехніку.

Досудове розслідування цієї справи триває. Че затримали правоохоронці хоча б когось із фігурантів провадження, наразі невідомо.