Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час пресбрифінгу 28 травня.
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Мельник зауважив, що ці кримінальні провадження розслідуються за фактами:
- ухилення від сплати податків,
- зловживання службовим становищем,
- розкрадання державного майна.
Очільник ДФС додав, що правопорушникам загрожують серйозні покарання. До прикладу, максимальна санкція статті 191 про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем передбачає:
- від 7 до 12 років позбавлення волі;
- до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- конфіскація майна.
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За словами Мельник, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва. Також очільник ДФС назвав суми збитків, які попередньо встановлені під час слідства:
- "Київський метрополітен" – 9 мільйонів гривень;
- "Київміськсвітло" – 12 мільйонів гривень;
- "Київзеленбуд" – 40 мільйонів гривень;
- "Київавтошляхміст" – 30 мільйонів гривень;
- "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва" – 9 мільйонів гривень;
- "Київпастранс" – 40 мільйонів гривень;
- "Київавтодор" – 18,6 мільйона гривень;
Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Вадим Мельник. Водночас голова ДФС повідомив, що у правоохоронних органів немає жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.