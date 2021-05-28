Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час пресбрифінгу 28 травня.

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Мельник зауважив, що ці кримінальні провадження розслідуються за фактами:

ухилення від сплати податків,

зловживання службовим становищем,

розкрадання державного майна.

Очільник ДФС додав, що правопорушникам загрожують серйозні покарання. До прикладу, максимальна санкція статті 191 про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем передбачає:

від 7 до 12 років позбавлення волі;

позбавлення волі; до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

конфіскація майна.

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За словами Мельник, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва. Також очільник ДФС назвав суми збитків, які попередньо встановлені під час слідства:

"Київський метрополітен" – 9 мільйонів гривень;

"Київміськсвітло" – 12 мільйонів гривень;

"Київзеленбуд" – 40 мільйонів гривень;

"Київавтошляхміст" – 30 мільйонів гривень;

"Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва" – 9 мільйонів гривень;

"Київпастранс" – 40 мільйонів гривень;

"Київавтодор" – 18,6 мільйона гривень;

Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Вадим Мельник. Водночас голова ДФС повідомив, що у правоохоронних органів немає жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.

Зверніть увагу! За останні кілька тижнів у Києві провели понад 70 обшуків. Правоохоронці прийшли в усі основні комунальні підприємства міста, в кабінети КМДА та додому до посадовців. Силовики навіть навідалися з обшуками до будинку Віталія Кличка. Він та його команда вважає, що це політичний тиск на міську владу.