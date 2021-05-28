Розкрадання коштів бюджету Києва: ДФС розслідує 9 кримінальних проваджень

28 травня 2021 , 13:04
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Джерело:

24 канал

Державна фіскальна служба наразі розслідує одразу 9 кримінальних проваджень. Усі вони пов'язані з розкраданням коштів бюджету Києва.

Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час пресбрифінгу 28 травня.

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Мельник зауважив, що ці кримінальні провадження розслідуються за фактами:

  • ухилення від сплати податків,
  • зловживання службовим становищем,
  • розкрадання державного майна.

Очільник ДФС додав, що правопорушникам загрожують серйозні покарання. До прикладу, максимальна санкція статті 191 про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем передбачає:

  • від 7 до 12 років позбавлення волі;
  • до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
  • конфіскація майна.

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За словами Мельник, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва. Також очільник ДФС назвав суми збитків, які попередньо встановлені під час слідства:

  • "Київський метрополітен" – 9 мільйонів гривень;
  • "Київміськсвітло" – 12 мільйонів гривень;
  • "Київзеленбуд" – 40 мільйонів гривень;
  • "Київавтошляхміст" – 30 мільйонів гривень;
  • "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва" – 9 мільйонів гривень;
  • "Київпастранс" – 40 мільйонів гривень;
  • "Київавтодор" – 18,6 мільйона гривень;

Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Вадим Мельник. Водночас голова ДФС повідомив, що у правоохоронних органів немає жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.

Зверніть увагу! За останні кілька тижнів у Києві провели понад 70 обшуків. Правоохоронці прийшли в усі основні комунальні підприємства міста, в кабінети КМДА та додому до посадовців. Силовики навіть навідалися з обшуками до будинку Віталія Кличка. Він та його команда вважає, що це політичний тиск на міську владу.
Автор: Альона Захарова