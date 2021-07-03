Діаманти на понад 14 каратів та 9 коштовних каблучок із білого золота (також оздоблених діамантами). Ось такий незаконний багаж намагався провезти в Україну громадянин нашої країни. А повертався він літаком із Туреччини.

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У "Борисполі" затримали українця, який у трусах заховав діаманти

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили в одного з пасажирів (громадянина України, який прилетів із Туреччини) незаконний багаж – діаманти та золоті каблучки.



Діаманти потрібно декларувати – інакше спроба їх провезти буде правопорушенням / Фото митників

Чому цей багаж незаконний

Річ у тім, що чоловік на митний контроль пішов за спрощеною системою – у так званий "зелений коридор".

Митники запитали його, як належить, чи не має він при собі товари, які за законом потрібно задекларувати.

Але пасажир сказав, що нічого такого не має – тільки, мовляв, особисті речі.

Митники засумнівалися. І не дарма: у ручній поклажі чоловіка знайшли поліетиленовий пакетик із дев’ятьма каблучками та один діамант у конверті.

І тільки після цього людина зізналася, що має ще один пакетик із камінцями – у спідній білизні просто на тілі.

Експресаналізатор дорогоцінних металів та каміння на місці підтвердив, що виявлене – це діаманти й біле золото. Тож громадянин України порушив порядок проходження митного контролю.



Крім діамантів чоловік віз із собою 9 золотих каблучок / Фото митників

Які наслідки можуть бути у такого правопорушення

Наслідки наразі такі: цінності вилучили до рішення суду. Їхню реальну вартість визначить експертиза.

Покарати ж порушника можуть штрафом у 17 тисяч гривень разом із конфіскацією незаконно ввезених товарів.



Експресаналізатор підтвердив – це таки діаманти / Фото митників

Що цікаво, діамантова контрабанда – не рідкість. Буквально днями, 20 червня, у тому ж "Борисполі" прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перевезти коштовності на мільйон гривень.

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