У Києві на НСК "Олімпійський" 18 лютого відбудеться футбольна гра між "Динамо" й бельгійським "Брюгге". Через це метрополітен можливо обмежить роботу деяких станцій.

Йдеться про станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження, не закриття, на вхід до станцій,

– пишуть на сайті "Київського метрополітену".

Гра починається о 17:00 й закінчиться близько 18:45.

Це традиційний механізм, який застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

До речі, сьогодні у Києві "мінували" станції метро – "Палац спорту" та "Майдан незалежності". Оскільки вибухівку не знайшли, то їх роботу вже відновлено.