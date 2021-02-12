По снігу на велосипеді: дипломат з Нідерландів розповів як він добирається на роботу у Києві

Перший секретар посольства Нідерландів Лодевейк Смоору щодня їздить на роботу на велосипеді. Навіть снігова заметіль не зіпсувала настрій іноземцю, який обирає саме такий вид транспорту у будь-яку погоду.

Посольство розташоване на Подолі. Лодевейк вже 2 роки користується велосипедом аби добратися на роботу. Він каже, що в Нідерландах такий вид транспорту дуже поширений, адже це підтримує екологію й розвантажує трафік на дорогах.

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Звісно у Лодевейка не звичайний велосипед, а зі спеціальними шипами на гумі, які дозволяють йому долати снігові замети.

Іноді з дипломатом трапляються курйози – до прикладу працівники українського міністерства не знають, що робити з велосипедом, куди його припаркувати, адже зазвичай до них приїжджають на автівках. А іноді працівника посольства плутають з кур’єром.

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Втім, Лодевейк підкреслив, що українці часто йому допомагають та пропонують заносити велосипед в приміщення, аби убезпечити від крадіжки.

До речі! Щороку у другу п’ятницю лютого світ відзначає зимовий День "Велосипедом на роботу" – цьогоріч це 12 лютого.