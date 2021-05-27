Обидва директори за хабар обіцяли надати дозвіл на облаштування мотузкових парків. Їх затримали 26 травня.
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Що відомо про хабарників
- У парку "Конча-Заспа" облаштування парку коштувало вдвічі дорожче, ніж у Національному природному парку "Голосіївський".
Затримання хабарників / Фото Київська обласна прокуратура
- Але хабар посадовець вирішив отримати частинами.
- Дозвіл хотів отримати один і той самий підприємець, якому б дозволи на мотузкові парки разом коштували 6 тисяч доларів.
Хабар у 54 тисячі гривень / Фото Київська обласна прокуратура
- Обох посадовців викрили оперативники спільно з ДБР та Київської міської прокуратури.
- Директорам хочуть оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.
Слідчі дії у кабінеті одного з хабарників / Фото Київська обласна прокуратура
Яка відповідальність для посадовців
На них відкрито кримінальну справу через прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою
Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.