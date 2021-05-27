Директори "Конча-Заспи" та парку "Голосіївський" попалися на хабарі у 6 тисяч доларів

Двох посадовців, які керували парком "Конча-Заспа" та "Голосіївський", викрили під час отримання хабаря. Один вимагав 4 тисячі доларів, інший – 54 тисячі гривень.

Обидва директори за хабар обіцяли надати дозвіл на облаштування мотузкових парків. Їх затримали 26 травня.

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Що відомо про хабарників

У парку "Конча-Заспа" облаштування парку коштувало вдвічі дорожче, ніж у Національному природному парку "Голосіївський".



Затримання хабарників / Фото Київська обласна прокуратура

Але хабар посадовець вирішив отримати частинами.

Дозвіл хотів отримати один і той самий підприємець, якому б дозволи на мотузкові парки разом коштували 6 тисяч доларів.



Хабар у 54 тисячі гривень / Фото Київська обласна прокуратура

Обох посадовців викрили оперативники спільно з ДБР та Київської міської прокуратури.

Директорам хочуть оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.



Слідчі дії у кабінеті одного з хабарників / Фото Київська обласна прокуратура

Яка відповідальність для посадовців

На них відкрито кримінальну справу через прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" підпорядковується Київському комунальному об'єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.