У Києві виник скандал через ймовірне закриття однієї з найбільших дитячих поліклінік на Урлівській, 13. Втім, в КМДА запевняють, що заклад не збираються закривати, а лише змінили його графік роботи.

Водночас заступник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Дмитро Куцопал підтвердив, що в клініці є проблеми із виплатами заробітної плати. Це, за його словами, провина керівництва закладу.

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Не уклади договори

У листопаді в медзакладі виникла заборгованість по зарплаті.

На жаль, цей медичний заклад уклав договір лише за двома медичними пакетами та в середньому отримав 3,2 мільйона торік при потребі у 6 мільйонів, тобто десь 60% їхньої потреби на зарплати,

– сказав Куцопал.

Департамент охорони здоров’я КМДА поспілкувався з виконувачем обов’язків керівника діагностичного центру, він працює на посаді лише 2 місяці.

Керівництво закладу пояснило, що не планувало закривати центр. З 1 квітня заклад відновить роботу повністю, зараз – лише змінено графік роботи.

Проблем із зарплатами не буде

Також в КМДА запевняють, що проблему виплат заробітної плати також розв’яжуть – звільняти нікого не будуть.

Мова про звільнення працівників чи продаж центру не йде. Говориться лише про зміну графіку роботи працівників. Тимчасово – до укладання нових пакетів. Цього року новий керівник планує укласти 5 пакетів із НСЗУ та 1 квітня повністю відновити роботу,

– запевнив Куцопал.

Нагадаємо, мешканці Дарницького району обурилися через ймовірне закриття дитячого діагностичного центру.