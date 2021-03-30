Лише змінили графік: В КМДА запевнили, що дитяча клініка на Дарниці не закриватиметься

Джерело:програма "Київ.Newsroom"
У Києві виник скандал через ймовірне закриття однієї з найбільших дитячих поліклінік на Урлівській, 13. Втім, в КМДА запевняють, що заклад не збираються закривати, а лише змінили його графік роботи.
Водночас заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Дмитро Куцопал підтвердив, що в клініці є проблеми із виплатами заробітної плати. Це, за його словами, провина керівництва закладу.
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У листопаді в медзакладі виникла заборгованість із зарплати.
На жаль, цей медичний заклад уклав договір лише за двома медичними пакетами та в середньому отримав 3,2 мільйона торік за потреби у 6 мільйонів, тобто десь 60% їхньої потреби на зарплати,
– сказав Куцопал.
Департамент охорони здоров'я КМДА поспілкувався з виконувачем обов'язків керівника діагностичного центру, він працює на посаді лише 2 місяці.
Керівництво закладу пояснило, що не планувало закривати центр. З 1 квітня заклад відновить роботу повністю, зараз – лише змінено графік роботи.
Також в КМДА запевняють, що проблему виплат заробітної плати також розв'яжуть – звільняти нікого не будуть.
Мова про звільнення працівників чи продаж центру не йде. Мовиться лише про зміну графіку роботи працівників. Тимчасово – до укладання нових пакетів. Цього року новий керівник планує укласти 5 пакетів із НСЗУ та 1 квітня повністю відновити роботу,
– запевнив Куцопал.
Нагадаємо, мешканці Дарницького району обурилися через ймовірне закриття дитячого діагностичного центру.