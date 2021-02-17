Дівчата з Боярки, що випили 40 таблеток не мали схильності до самогубства – слідство

У Київській області триває розслідування отруєння 12-річних ліцеїсток таблетками. Прокуратура встановила, що вони не були схильні до суїциду й не мали проблем у сім’ї або з однолітками.

Дівчина, яка вижила після цього жахливого експерименту розповіла, що подивилась місяць тому в соціальній мережі ТікТок відеозапис, де на чорному екрані було речення: "Випий 40 таблеток "Но-шпи" та побачиш, що буде".

Читайте також У Києві школярка впала з 16 поверху: з’явились деталі трагедії

Дротаверин, який випили ліцеїстки в Боярці, є аналогом "Но-шпи". На жаль одна дівчинка померла від такої кількості препарату. Інша перебуває у лікарні.

Слідство відпрацьовує такі версії:

негативного впливу Інтернету,

схиляння до самогубства,

відносини з родиною та однолітками,

законність продажу ліків дітям.

Але, забігаючи наперед, дівчата не були схильні до самогубства, проблем у сім‘ї та з однолітками не мали,

– пише начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко.

Також вона зазначила, що 2021 рік почався з 18 самогубств та спроб їх вчинення. Вік дітей від 10 до 16 років.

Причиною зростання кількості самогубств деякі джерела називають активізацію, так званих, "груп смерті", на кшталт "Синього кита".

Кіберполіція поки не знайшла нову смертельну "гру"

Правоохоронці, які займаються розслідуванням злочинів, що вчиняють з допомогою сучасних технологій та інтернету, наразі не знайшли у соцмережах подібних "ігор", але у кожному окремому випадку вони перевіряють усі факти.

Нагадаємо, що після випадку у Боярці, в Умані ще дві школярки випили по 10 таблеток дротаверину, їх відвезли у лікарню. "Пояснюють вчинок тим, що мали на меті привернути увагу батьків. Сім’ї дівчат перебувають на обліку як такі, що потрапили в складні життєві обставини", пише Усенко.