Дівчата, які потрапили у скандал в Дубаї хизуються тим, як вони відпочивають під час локдауну в київських ресторанах. До того ж моделі анонсують нову вечірку.

На кадрах дівчата в елітному київському ресторані Avalon курять кальян та показують страви, які для них приготували. Відео з'явилися на сторінках в інстаграмі блогерок ulianajuliana і diaaa.na.

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Гуляють в ресторані під час карантину

Одна з дівчат дивується, що журналісти слідкують за їх поведінкою й підкреслила, що не розуміє кому цікава така новина. Також вона додала, що проводить вже третю ніч без сну.

Дівчата пишуть, що скоро відбудеться ще одна "Дубаї-вечірка".

Дівчата з "Дубаї" відпочивають у ресторанах під час локдауну: дивіться фото

Скриншоти з інстаграм

Скандал через відверту фотосесію у Дубаї: що відомо

В одному з районів столиці ОАЕ група дівчат влаштувала еротичну фотосесію прямісінько на балконі хмарочоса.

У зйомках брали участь громадянки України, Росії та Білорусі. Вони усі були повністю оголені.

Місцеві жителі викликали поліцію, адже така поведінка суперечить законам країни. Дівчат звинуватили у публічній розпусті.

Подруга затриманих розповіла, що про них поширюють багато брехні. Вона запевнила, що про жодні оргії та ескорт як мету поїздки не мовилося.

Нагадаємо, що нещодавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у карантинний скандал – влаштував вечірку на день народження дружини, поліція відкрила провадження.