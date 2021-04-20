Дівчата "з Дубаю" засвітились в елітному ресторані Києва під час локдауну

Джерело:24 канал
Дівчата, які потрапили у скандал в Дубаї хизуються тим, як вони відпочивають під час локдауну в київських ресторанах. До того ж моделі анонсують нову вечірку.
На кадрах дівчата в елітному київському ресторані Avalon курять кальян та показують страви, які для них приготували. Відео з'явилися на сторінках в інстаграмі блогерок ulianajuliana і diaaa.na.
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Одна з дівчат дивується, що журналісти слідкують за їх поведінкою й підкреслила, що не розуміє кому цікава така новина. Також вона додала, що проводить вже третю ніч без сну.
Дівчата пишуть, що скоро відбудеться ще одна "Дубаї-вечірка".
Дівчата з "Дубаї" відпочивають у ресторанах під час локдауну: дивіться фото
Скриншоти з інстаграм
Нагадаємо, що нещодавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у карантинний скандал – влаштував вечірку на день народження дружини, поліція відкрила провадження.