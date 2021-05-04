Нічого міцного не вживали: дівчата, які вчинили безлад у церкві Києва, вибачились за поведінку

Двоє з трьох дівчат, які 1 травня зайшли до церкви Різдва Христового у Києві та вчинили там неподобства, вибачилися. Також порушниці спокою пояснили свої вчинки.

У виправдувальних відео, які зловмисниці виклали у соцмережах, обидві дівчини стверджують, що не хотіли зробити нічого поганого. У записах вони звернулися до парафіян та інших людей, яких образили своєю поведінкою.

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Юначки кажуть, що не були п'яними.

Максимум – пляшка пива

За словами обох порушниць, вони не хотіли образити у свято Великодня. Вони не думали, що хтось зі сторонніх людей дізнається про їх вчинок. Однак хизувалися своїми пригодами у соцмережах.

Дівчата пояснюють, що не вживали міцного алкоголю та не перебували у стані наркотичного сп'яніння. Вони лише випили "максимум по пляшці пива на людину".

Дивіться відео вибачень дівчат, які палили та задували свічки у храмі Києва:

У коментарях до запису користувачі висловили думки про те, що дівчата вибачилися не через каяття, а тому, що їх змусили це зробити. Крім того, одна з них має у соцмережах юзернейм з вказівкою Bohprostit.

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