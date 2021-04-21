Дівчина, яка показово порушила правила користування метро та карантинні обмеження, записала нове відео, в якому прокоментувала своє ставлення до ситуації.

Після того, як кияни звернули увагу на відео з палінням цигарок у метро, авторка запису вирішила створити для своїх підписників новий контент. Замість вибачень дівчина навпаки нахабно заявила, що не переймається через обурення людей.

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Судячи з усього, ніякого каяття вона не відчуває.

Лайфхак, як стати популярною

За словами дівчини, вона радить підписникам робити подібні вчинки, аби потрапити до стрічки "Києва оперативного". Завдяки своєму вчинку вона нібито стала відомою за одну ніч.

Жодна таргетована реклама, або реклама у блогера не дасть таких результатів. Друзі, серйозно, мені настільки пох*й, що ви навіть не уявляєте,

– нахабно зазначила дівчина, коментуючи ситуацію.

Вона також додала з використанням нецензурної лексики, що її анітрохи не турбує ця ситуація.

Дивіться відео реакції дівчини на обурення людей через паління у вагоні метро:

У метрополітені Києва прокоментували ситуацію з підлітками, які показово курили цигарки у вагоні підземки. Комунальники пообіцяли звернулися щодо інциденту до поліції. Правоохоронці на подію офіційно поки що не відреагували.