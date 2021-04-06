На Дніпровській набережній у Києві легковик зніс кур'єра Glovo: відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
Чергова аварія за участю працівника популярної служби доставки сталася вранці 6 квітня на Дніпровській набережній у Києві. Внаслідок аварії пілот мопеду отримав травми.
Постраждалого кур'єра госпіталізували до лікарні медики швидкої. На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За попередніми даними, до аварії призвело порушення правил дорожнього руху водієм легковика BMW.
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Які саме травми отримав потерпілий, наразі невідомо. Рішення про кваліфікацію кримінальної справи або про її закриття, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, правоохоронці мають приймати після того, як медики встановлять ступінь ушкоджень кур'єра.
Дивіться відео зіткнення BMW та мопеда кур'єра Glovo:Аварії за участю кур'єрів служб доставки у Києві трапляються дуже часто. Більшість з них пов'язані з нахабними порушеннями правил дорожнього руху самими пілотами двохколісних транспортних засобів.